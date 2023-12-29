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Шестая отдельная Лисичанская казачья бригада отмечает день рождения

«Российское казачество» поздравило Шестую казачью бригаду с днем рождения

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Телеграм-канал Атаман

Шестая отдельная гвардейская мотострелковая Лисичанская казачья бригада отмечает день рождения, сообщает Telegram-канал «Российское казачество».

Ядро будущего казачьего отряда было сформировано в апреле 2014 года, когда несогласные с националистическим режимом активисты захватили здание управления СБУ в Луганске.

Казачья бригада за 9 лет своего существования приняла участие во многих операциях и сражениях. Сегодня бойцы казачьей бригады успешно выполняют задачи в зоне СВО.

«Портал «Российское казачество» поздравляет бойцов с праздником и желает парням здоровья и удачи», — сообщили в Telegram-канале.

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