Шестая отдельная Лисичанская казачья бригада отмечает день рождения

Шестая отдельная гвардейская мотострелковая Лисичанская казачья бригада отмечает день рождения, сообщает Telegram-канал «Российское казачество».

Ядро будущего казачьего отряда было сформировано в апреле 2014 года, когда несогласные с националистическим режимом активисты захватили здание управления СБУ в Луганске.

Казачья бригада за 9 лет своего существования приняла участие во многих операциях и сражениях. Сегодня бойцы казачьей бригады успешно выполняют задачи в зоне СВО.

«Портал «Российское казачество» поздравляет бойцов с праздником и желает парням здоровья и удачи», — сообщили в Telegram-канале.