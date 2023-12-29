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В России продлили меры поддержки на рынке труда

Кабмин России до конца 2024 года продлил ряд мер поддержки на рынке труда

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Правительство России решило продлить до конца 2024 года ряд мер поддержки на рынке труда. Об этом сообщается в Telegram-канале кабинета министров.

Как заявили в кабмине, меры касаются граждан, «которые находятся под риском увольнения, переведены работодателем на неполный рабочий день или отправлены в неоплачиваемый отпуск, а также тех, кто испытывает трудности в поиске работы».

Там указали, что таким гражданам центры занятости будут помогать с временным трудоустройством, открытием собственного дела, переобучением и прочим. Для получения услуг необходимо обратиться в службу занятости своего региона.

Граждане, зарегистрированные по месту жительства в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, могут обращаться в центры занятости по месту пребывания.

В правительстве также напомнили, что эти меры поддержки были запущены в 2022 году для снижения напряженности на рынке труда в условиях внешнего санкционного давления.

«С тех пор такой поддержкой смогли воспользоваться более 360 тысяч граждан, ищущих работу. Всего было оказано около 430 тысяч услуг», — добавили в кабмине.

До этого российские парламентарии разработали меры поддержки населения с низкими доходами.

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