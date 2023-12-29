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Взрывы прозвучали у военного завода в Киеве

ТАСС: в Киеве прозвучали взрывы в районе военного завода «Артем»

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Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Взрывы прозвучали в районе военного завода «Артем» в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

«Очень похоже, что целью был военный завод», — рассказал очевидец.

Он отметил, что взрывы были слышны «четко в том районе».

До этого стало известно о нескольких сериях взрывов и густых столбах черного дыма в Киеве.

Как пишут украинские СМИ, завод «Артем» расположен недалеко от станции «Лукьяновская» киевского метро, о повреждении которой ранее рассказал мэр города Виталий Кличко. Предприятие производит авиационную технику. По словам Кличко, в Киеве работает система противовоздушной обороны (ПВО).

В пятницу, 29 декабря, по всей Украине объявили воздушную тревогу. Утром стало известно о серии взрывов в городе Днепре (ранее — Днепропетровск). По информации украинского издания «Зеркало недели», произошли не менее трех взрывов. Затем взрывы в Днепре повторились.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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