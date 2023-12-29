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В Киеве не работает одна из центральных станций метро

В Киеве прекратила работу станция метро «Лукьяновская»

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Kay Nietfeld/Global Look Press

В киевском метро перестала работать станция метро «Лукьяновская». Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По словам Кличко, повреждено здание станции метро.

«Станция работает как укрытие», — написал мэр.

Станция метро «Лукьяновская» находится в центре Киева, в Шевченковском районе.

До этого горадминистрация Киева анонсировала закрытие второго участка синей линии метро. Заместитель председателя городской администрации Николай Поворозник, которого процитировало местное издание «Экономическая правда», рассказал, что правительство Киева решило закрыть еще один участок Оболонско-Теремковской (синей) линии метро из-за проседания подземных тоннелей.

Он добавил, что сейчас власти рассматривают возможность перекрывать движение поездов на упомянутом участке Оболонско-Теремковской линии только по одному тоннелю за раз.

8 декабря украинское издание Klymenko Time сообщало, что в Киеве затопило метро.

Ранее в офисе мэра Киева Виталия Кличко прокомментировали затопление метро.

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