Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кабмин РФ утвердил положение о контроле за деятельностью коллекторов

Премьер Мишустин подписал постановление о контроле за деятельностью коллекторов

close
100%
Depositphotos

Правительство России утвердило положение о контроле за деятельностью коллекторов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Соответствующие постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно материалам правительства, «служба судебных приставов будет контролировать не только профессиональных коллекторов, но и деятельность кредитных и микрофинансовых организаций в сфере возврата просроченной задолженности».

При этом, как отмечается в сообщении, указанным организациям будут присваиваться категории риска в зависимости от допущенных нарушений: высокий, значительный риск, средний и низкий.

До этого издание Forbes со ссылкой на данные исследования Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и банка ВТБ писало, что средний платеж россиян коллекторам за погашение просроченных долгов в 2023 году вырос на 17% по сравнению с прошлым годом, составив 4635 рублей.

В 2022 году средний размер платежа колебался в диапазоне 3094-3942 рублей. С марта 2023 года он стабильно превышает 4 тыс. рублей, достигнув пика к концу года. По данным НАПКА, в 2022 году кредиторы выставят на продажу долгов на 293 млрд рублей. Коллекторы смогут выкупить проблемных долгов на 262 млрд рублей.

До этого в Госдуме рассказали о новом требовании к россиянам при выдаче кредита.

Ранее россиян предупредили о риске накопить долги даже по неиспользуемой кредитной карте.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами