Кабмин РФ утвердил положение о контроле за деятельностью коллекторов

Правительство России утвердило положение о контроле за деятельностью коллекторов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Соответствующие постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно материалам правительства, «служба судебных приставов будет контролировать не только профессиональных коллекторов, но и деятельность кредитных и микрофинансовых организаций в сфере возврата просроченной задолженности».

При этом, как отмечается в сообщении, указанным организациям будут присваиваться категории риска в зависимости от допущенных нарушений: высокий, значительный риск, средний и низкий.

До этого издание Forbes со ссылкой на данные исследования Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и банка ВТБ писало, что средний платеж россиян коллекторам за погашение просроченных долгов в 2023 году вырос на 17% по сравнению с прошлым годом, составив 4635 рублей.

В 2022 году средний размер платежа колебался в диапазоне 3094-3942 рублей. С марта 2023 года он стабильно превышает 4 тыс. рублей, достигнув пика к концу года. По данным НАПКА, в 2022 году кредиторы выставят на продажу долгов на 293 млрд рублей. Коллекторы смогут выкупить проблемных долгов на 262 млрд рублей.

До этого в Госдуме рассказали о новом требовании к россиянам при выдаче кредита.

Ранее россиян предупредили о риске накопить долги даже по неиспользуемой кредитной карте.