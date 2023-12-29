Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Киеве

В Киеве произошла серия сильных взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

По информации агентства, звуки взрывов были слышны в Соломенском районе Киева.

Как рассказал один из очевидцев, в нескольких местах видны столбы черного дыма.

До этого о взрывах в украинской столице сообщал мэр города Виталий Кличко. По его словам, в Киеве работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее утром 29 декабря украинское издание «Зеркало недели» сообщало о не менее трех взрывах в Днепре. Взрывы также произошли в Полтавской области. По предварительным данным, в регионе начала работать система противовоздушной обороны.

По данным официального ресурса по оповещению населения, воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. До этого сирены включились в Киеве и еще 12 регионах страны. Примерно через 20 минут предупреждение об опасности распространилось на западные регионы, охватив всю страну.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.