Стало известно, когда КНДР сможет запустить экспериментальный ядерный реактор

Экспериментальный легководный ядерный реактор КНДР в Йонбёне полноценно запустят летом 2024 года. Об этом сообщил министр обороны Республики Корея Син Вон Сик, слова которого приводит агентство Yonhap.

По словам главы ведомства, сейчас реактор работает в тестовом режиме.

«Ожидается, что штатная работа начнется к следующему лету», — сказал министр.

По мнению министра, что вряд ли КНДР воспользуется этим реактором для получения плутония, с целью производства ядерного оружия. Он подчеркнул, что до сих пор нет такой страны, которая создала бы арсенал для массового поражения, получив плутоний «с помощью легководных реакторов».

Син Вон Сик назвал правдоподобными заявления Пхеньяна о том, что реактор будет использоваться при производстве электричества для уезда Йонбён.

22 декабря глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал КНДР разрешить агентству направить в страну инспекторов для проверки легководного реактора (LWR) в Йонбене, в теории способного производить плутоний.

Ранее в КНДР заявили о повышении угрозы «термоядерной войны».