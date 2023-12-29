В городе Запорожье произошли взрывы

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Других подробностей не приводится. В городе действует воздушная тревога.

До этого издание «Зеркало недели» сообщало о не менее трех взрывах в Днепре.

Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщал, что в городе зафиксированы перебои с подачей энергии для транспорта после более шести взрывов.

Мэр Львова Андрей Садовой заявлял, что на объекте критической инфраструктуры после взрывов в городе произошел пожар.

По имеющимся данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.