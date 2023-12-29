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В городе Днепре произошла серия взрывов

Украинское издание «Зеркало недели» сообщило о серии взрывов в городе Днепре

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Anna Voitenko/Reuters

В городе Днепре (ранее — Днепропетровск) зафиксировали серию взрывов. Об этом написало украинское издание «Зеркало недели».

По его данным, не менее трех взрывов произошло утром 29 декабря в городе. Других подробностей в сообщении не приводится.

Издание также рассказало о взрывах в Полтавской области. По предварительным данным, в регионе начала работать система противовоздушной обороны.

По данным официального ресурса по оповещению населения, воздушную тревогу уже объявили на всей территории Украины. До этого сирены включились в Киеве и еще 12 регионах страны. Примерно через 20 минут предупреждение об опасности распространилось на западные регионы, охватив всю страну.

Уже поступали сообщения о взрывах в городе Черкассы. Украинское издание «Зеркало недели» не привело подробностей происшедшего.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что не менее шести взрывов зафиксировали в городе.

Также в ночь на 29 декабря в Одесской области произошли взрывы.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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