Во Львове загорелся объект критической инфраструктуры

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил в Telegram-канале, что на объекте критической инфраструктуры после взрывов в городе произошел пожар.

«Есть возгорание на объекте критической инфраструктуры во Львове», — написал Садовой.

По словам мэра, на месте работают оперативные службы.

До этого Садовой сообщал, что во Львове зарегистрировано два удара снарядами во время сигнала воздушной тревоги.

Утром 29 декабря почти на всей территории Украины, в том числе в Киеве, действовала воздушная тревога.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о не менее чем шести взрывах, произошедших в городе.

По имеющимся данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.