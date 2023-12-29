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Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Гидрометцентр: в Москве 29 декабря ожидается небольшой снег и до +2°C

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Maxim Zmeyev/Reuters

В Москве в пятницу, 29 декабря, ожидается небольшой снег, гололедица и потепление до +2°C. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в российской столице составит от 0°C до +2°C. В то же время в городе прогнозируется облачная погода и непродолжительные осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах образуется гололедица, местами гололед, возможно налипание мокрого снега.

Согласно прогнозу, ветер будет юго-западный, 6–11 м/с. Атмосферное давление днем составит 737 мм ртутного столба, к вечеру снизится до 736 мм.

При этом в ночь на вторник, 26 декабря, столбики термометров в Москве покажут температуру, аналогичную дню — от 0°C до +2°C. Ветер прогнозируется юго-западный, 6–11 м/c. Кроме того, синоптики обещают небольшое усиление осадков в виде дождя и мокрого снега.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд объяснил «Газете.Ru», что прогноз погоды на новогоднюю ночь и первые дни нового года изменился за пару дней из-за «хаотичности» в атмосфере. Он отметил, что прогноз погоды не бывает точным даже на ближайшие сутки.

Ранее в Гидрометцентре назвали число погодных рекордов, побитых в РФ в 2023 году.

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