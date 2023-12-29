Вышедшая из берегов река затопила питомник ездовых собак на Камчатке

На Камчатке питомник «Авача-мэй» серьезно затопило. Как пишет Telegram-канал Shot, это произошло в результате выхода из берегов реки.

Сообщается о том, что бурные потоки разрушили собачьи будки и нанесли ущерб инфраструктуре питомника.

Руководители «Авача-мэй» заверили, что все хаски находятся в безопасности, однако требуется помощь добровольцев.

В питомнике «Авача-мэй» содержится несколько десятков ездовых собак. Он расположен примерно в 10 километрах от города Елизово.

До этого на Камчатке произошло другое ЧП. Двое жителей на снегоходах пропали по дороге в бухту Саранная. 26 декабря мужчины поехали в общину «Тарья Ительмен». Приехать они должны были 28 декабря. Но их близкие так и не дождались мужчин.

Около полуночи по местному они обратились к спасателям. Поиски начаты только 29 декабря утром по местному времени.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.