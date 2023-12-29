В Дагестане восстановили энергоснабжение, нарушенное из-за непогоды

Министерство энергетики завершило работы по восстановлению энергоснабжения в Дагестане, которое было нарушено из-за сильного ветра. Об этом сообщает Минэнерго.

Ранее прокуратура Дагестана информировала о том, что более 90 тысяч потребителей остались без электричества из-за массовых сбоев, вызванных сильным ветром.

«В Дагестане завершены первоочередные работы по восстановлению энергоснабжения обесточенных из-за шквалистого ветра потребителей», — говорится в сообщении ведомства.

До этого дикая индейка спровоцировала отключение электроэнергии в городе Сакраменто (американский штат Калифорния) в канун Рождества.

25 декабря также в Забайкалье целый город остался без света.

Ранее в немецкой деревне пропал интернет из-за муравьиной оргии.