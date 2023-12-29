В городе Одесской области слышны взрывы

В Черноморске Одесской области произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Страна».

Отмечается, что в регионе, а также в других областях Украины слышна воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что несколько взрывов произошли на территории Полтавской области Украины. По информации журналистов, взрывы произошли в населенном пункте Миргороде. Однако другие подробности, включая количество взрывов и возможные разрушения, не уточняются.

Согласно данным онлайн-ресурса для оповещения населения, в настоящее время в четырех регионах Украины объявлена воздушная тревога. Сирены сработали на территории Полтавской, Черниговской, Сумской и Николаевской областей.

В ночь на 27 декабря украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в городе Одессе. По информации местного издания «Думская», в тот момент в населенном пункте сработали средства противовоздушной обороны (ПВО).

Тогда же в городе Херсоне, который находится под контролем украинских властей, произошли несколько взрывов и сработали сирены воздушной тревоги. Спустя час ситуация повторилась — в населенном пункте вновь произошли взрывы, а местным жителям рекомендовали пройти в укрытия.

Ранее в Николаевской области Украины заявили о повреждении промышленных складов.