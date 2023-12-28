Украинский депутат: власти Киева скрывали от граждан аварийность метро

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко в эфире телеканала «Рада» заявил, что власти столицы давно знали об аварийности станций в южной части синей линии метро, но решение о закрытии приняли только сейчас.

«Предварительная экспертиза была давно, и был отчет научно-исследовательского предприятия, которое зафиксировало аварийность ветки метрополитена», — рассказал он.

Он добавил, что с компанией, которая будет разрабатывать документацию о ремонте, заключен договор на 21,5 миллиона гривен ($571,5 тысячи). Пока неизвестно, сколько продлится ремонт, но, по словам Витренко, жителям Киева следует готовиться, что ветка не будет работать длительное время.

8 декабря украинское издание Klymenko Time сообщило, что в Киеве затопило метро. По информации журналистов, причиной послужила разгерметизация тоннеля на одной из веток.

Позже правительство города заявило о закрытии шести станций в южной части синей линии метро — от «Дымеевской» до «Теремков». Специалистам поручено отремонтировать тоннели и станции, при этом работы будут продолжаться полгода.

Ранее в Киеве решили проверить состояние всех бомбоубежищ.