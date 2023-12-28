Кабмин разрешил выпускать в РФ аналог препарата «Оземпик»

Правительство РФ выдало фармацевтической компании «Герофарм» принудительную лицензию на препарат «Семавик», который является аналогом датского препарата «Оземпик», сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу «Герофарма».

«Герофарм» в течение одного года сможет выпускать препарат с семаглутидом без согласия владельца патентов», — отмечается в сообщении.

Препарат «Оземпик» с марта 2023 года практически полностью исчез из российских аптек, компания «Герофарм» первой в РФ зарегистрировала аналог.

До этого управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупредило о том, что не стоит использовать препарат «Оземпик» с номером партии NAR0074 и серийным номером 430834149057.

До этого датский производитель инсулина сообщил, что рассматривает возможность сокращения своего присутствия на российском рынке.

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