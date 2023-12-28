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Пенсионеру, который 13 лет провел за решеткой по ошибке, выплатят 2 млн рублей вместо 31

Уфимцу сократили размер компенсации за незаконную отправку в колонию в 16 раз

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Верховный суд Башкирии сократил моральную компенсацию Фатхулле Исхакову с 31 млн рублей до двух миллионов. Об этом сообщает «Честно говоря».

86-летний уфимец был несправедливо осужден в 1959 году и провел 13 лет в тюрьме за тяжкое преступление, которого не совершал. Спустя 64 года Верховный суд РФ признал мужчину невиновным. Пенсионер получил право на реабилитацию и потребовал с Министерства финансов РФ компенсацию морального вреда в размере 450 млн руб.

В сентябре 2023 года Ленинский районный суд Уфы постановил выплатить невинному осужденному 31,6 млн руб. На эти деньги Исхаков хотел купить усадьбу, нанять работников и поправить здоровье, которое ухудшилось в тюрьме, однако Минфин подал жалобу на это решение.

25 декабря стало известно, что суд сократил прежнюю сумму положенных выплат до двух миллионов. Пенсионер назвал вердикт издевательством и заявил, что собирается бороться за справедливость до конца и оспорить это решение.

«Это просто издевательство...Любого судью посадите на мое место, ему два миллиона хватит за 13 лет, что он находился там?» — возмутился Фатхулла Исхаков.

Ранее уголовное дело завели на написавшего антивоенную статью 86-летнего краснодарского архиепископа.

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