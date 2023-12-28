Герой России Жога встретился с собирающими подписи в поддержку Путина волонтерами

Отец Героя России Владимира Жоги и спикер парламента ДНР Артем Жога посетил региональный избирательный штаб в Донецке и пообщался с волонтерами, собирающими подписи в поддержку Владимира Путина.

Герой России Артем Жога поблагодарил волонтеров за участие в политической и социальной жизни страны.

Он отметил, что среди волонтеров много молодых ребят. Работу активистов Жога назвал тяжелой, а учитывая неспокойную обстановку в Донецке даже героической.

«Все говорят, что молодежь — это наше будущее. Неправда, молодежь — это наше настоящее. И я вижу, что действительно, труды по воспитанию, по патриотическому воспитанию нашей молодежи на протяжении этих лет не прошли даром. И благодаря этой работе мы сейчас видим сознательную молодежь патриотически настроенную, грамотную, которая активно занимается построением нашей жизни и соответственно, наши будущие поколения будут уже сейчас осознавать, что мы будем жить хорошо, счастливо, в хорошей счастливой стране», — сказал Артем Жога.

Напомним, спикер парламента ДНР Артем Жога стал первым, кому Владимир Путин сказал о своем намерении баллотироваться. Это произошло 8 декабря после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России.

По инициативе Владимира Путина Артем Жога стал сопредседателем его предвыборного штаба.

Ранее сообщалось, что по данным на 28 декабря в ЦИК свои документы для участия в голосовании представили 6 самовыдвиженцев и 8 кандидатов от партий.

Выборы президента России состоятся в марте 2024 года. Основное голосование будет продолжаться три дня – с 15 по 17 марта. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.