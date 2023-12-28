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ВСУ второй раз за день обстреляли Брянскую область

Брянский губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Сопычи

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что село Сопычи было обстреляно со стороны Украины.

«ВСУ обстреляли село Сопычи Погарского района», — говорится в сообщении.

Глава региона добавил, что пострадавших в результате инцидента нет, но было частично повреждено одно домовладение. На месте работают оперативные службы.

До этого 28 декабря Богомаз заявлял об обстреле населенного пункта Суземки. По его данным ВСУ выпустили более 15 снарядов.

Также губернатор сообщал, что житель села Зерново Суземского района Брянской области получил ранение во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Кроме этого, он сообщал, что по мирным объектам в Зерново было выпущено более 30 снарядов.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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