В Великобритании загорелась Блэкпульская башня

В Великобритании в городе Блэкпул произошел пожар на известной Блэкпульской башне. Об этом сообщает Би-би-си в своих социальных сетях.

«Блэкпульская башня горит, шесть пожарных машин тушат пожар на вершине знаменитой достопримечательности», — говорится в сообщении.

Ярко-красная башня в виде уменьшенной копии парижской Эйфелевой башни была построена в Блэкпуле в 1894 году и стала одной из главных достопримечательностей города.

До этого сообщалось, что в Великобритании серьезный пожар произошел возле лондонского аэропорта Хитроу. Из-за большого количества дыма самолеты вынуждены были использовать другую взлетно-посадочную полосу. Для борьбы с огнем в поле в Фелтеме были направлены 100 пожарных. В аэропорту отметили, что пожар не привел к задержкам или отменам рейса. Пришлось только сменить взлетно-посадочные полосы. Представитель аэропорта добавил, что пожар не повлиял на работу аэропорта, и рейсы выполняются в соответствии с графиком.

Ранее в Великобритании BMW загорелась по пути в автосервис, куда ее отправили из-за риска возгорания.