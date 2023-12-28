Рождественские морозы придут в Москву на январских каникулах

Зимние праздники в Москве будут морозными. Температура воздуха в столице опустится до минус 20 градусов, предупредил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Каникулы, в целом, пройдут под управлением настоящей русской зимы», — отметил синоптик.

Он уточнил, что по ночам столбики термометров будут опускаться до минус 15-20 градусов, днем — до минус 11-16 градусов. По словам специалиста, первые трескучие морозы ударят уже в новогоднюю ночь, когда температура понизится до минус 10-15 градусов. Первый день Нового года будет холодным — 8-13 градусов ниже нуля.

Тишковец не исключил снегопады в отдельные дни.

До этого аналогичный прогноз сделал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он счел ситуацию крайне интересной, потому что модели прогноза погоды последнюю неделю очень сильно «меняют свои прогнозы».

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