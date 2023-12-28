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Рождественские морозы придут в Москву на январских каникулах

Синоптик Тишковец пообещал москвичам на праздниках морозы до минус 20 градусов

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Зимние праздники в Москве будут морозными. Температура воздуха в столице опустится до минус 20 градусов, предупредил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Каникулы, в целом, пройдут под управлением настоящей русской зимы», — отметил синоптик.

Он уточнил, что по ночам столбики термометров будут опускаться до минус 15-20 градусов, днем — до минус 11-16 градусов. По словам специалиста, первые трескучие морозы ударят уже в новогоднюю ночь, когда температура понизится до минус 10-15 градусов. Первый день Нового года будет холодным — 8-13 градусов ниже нуля.

Тишковец не исключил снегопады в отдельные дни.

До этого аналогичный прогноз сделал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он счел ситуацию крайне интересной, потому что модели прогноза погоды последнюю неделю очень сильно «меняют свои прогнозы».

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.

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