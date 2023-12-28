Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Полицейские разбили две служебные машины, когда спешили на вызов о драке

Варшавские полицейские попали в ДТП и разбили две машины, когда спешили на вызов

close
100%
Agencja Gazeta/Reuters

В Варшаве столкнулись два полицейских автомобиля. Об этом сообщает Super Express.

Авария, в которую попали сотрудники полиции, произошла 28 декабря в районе Прага-Пулноц. Две патрульные машины Hyundai и Toyota столкнулись в темное время суток на пересечении улиц Виленской и Заокоповой.

Как уточнили в пресс-службе полицейского управления, в момент ДТП оба водителя были трезвы и спешили на поступивший вызов о массовой драке. По предварительным данным, столкновение произошло, когда один из них хотел повернуть налево, а другой в это время начал его обгонять. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее охранник угнал две машины с парковки своего предприятия и дважды попал в ДТП.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами