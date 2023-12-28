Полицейские разбили две служебные машины, когда спешили на вызов о драке

В Варшаве столкнулись два полицейских автомобиля. Об этом сообщает Super Express.

Авария, в которую попали сотрудники полиции, произошла 28 декабря в районе Прага-Пулноц. Две патрульные машины Hyundai и Toyota столкнулись в темное время суток на пересечении улиц Виленской и Заокоповой.

Как уточнили в пресс-службе полицейского управления, в момент ДТП оба водителя были трезвы и спешили на поступивший вызов о массовой драке. По предварительным данным, столкновение произошло, когда один из них хотел повернуть налево, а другой в это время начал его обгонять. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее охранник угнал две машины с парковки своего предприятия и дважды попал в ДТП.