У панденка из Московского зоопарка появилась первая игрушка

Панденок из Московского зоопарка продемонстрировала очередной прогресс в развитии. Малышке дали первую игрушку, сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

На видео маленькая панда обнюхивает и покусывает кусок разноцветного каната, который напоминает мяч.

«Малышка начинает изучать игрушки», — уточнила руковдитель Московского зоопарка.

Акулова отметила, что каждый день происходит что-то новое в жизни панденка. Но самка, по ее словам, отпускает детеныша из-под опеки лишь «на доли секунд».

До этого директор зоопарка сообщила, что малышка-панда переехала в новый манеж.

18 декабря Московский зоопарк показал кадры с панденком, который пробует новую еду. На одной из фотографий малыш пробует толстый стебель бамбука, на другой — стебель поменьше.

Ранее панденок из Московского зоопарка начал вставать на четыре лапы.