На написавшего антивоенную статью 86-летнего архиепископа с Кубани завели уголовное дело

Статья 86-летнего священнослужителя, осуждающего проведение СВО, стала поводом для возбуждения в его отношении уголовного дела. Об этом архиепископ Виктор (Пивоваров) рассказал изданию «Кавказ.Реалии» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

В марте священнослужителя, занимающего пост главы альтернативной Московской патриархии малочисленной Российской православной церкви, оштрафовали на 40 тыс. рублей за проповедь, осуждающую военные действия. В октябре силовики пришли с обыском в его храм и изъяли гаджеты. Тогда же помощника архиепископа, иеромонаха Иону, привлекли к административной ответственности за дискредитацию армии РФ и неповиновение представителям власти после того, как он якобы отказался показать им паспорт.

Новую проверку правоохранители начали в связи с публикацией архиепископом статьи «Ответ на вопрос, волнующий всех сегодня: что есть эта война?». Об этом священнослужителю сообщил следователь на допросе. Он же уточнил, что суд по делу о «повторной дискредитации» должен состояться уже через несколько недель. В своем сочинении архиепископ Виктор — представитель неканонического православия — назвал нынешнюю власть «преемницей устроивших в 1917 году переворот большевиков» и заявил о ее «беззаконии».

Ранее у крымчанина с подписью «Слава Украине» в паспорте нашли наркотики.