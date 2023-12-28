В регионе на девочку упали хоккейные ворота после попытки их поднять

Ученица четвертого класса из Уфы пострадала после падения хоккейных ворот. Об этом сообщает Ufanovisti со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на улице Таллинской. Школьница попыталась поднять конструкцию, но она упала на пострадавшую. В результате десятилетняя девочка получила перелом левой кисти.

Медики оперативно прибыли на место и госпитализировали ребенка. После оказания необходимой помощи, специалисты отпустили четвероклассницу.

Как сообщает Telegram-канал Mash Batash, на данный момент школьница находится дома и идет на поправку.

Ранее в Липецкой области на мальчика упали футбольные ворота.