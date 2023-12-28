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Оппозиционный канал РТР Молдова лишился лицензии на вещание

Совет по телевидению и радио Молдавии отозвал лицензию у телеканала РТР Молдова

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Depositphotos

Совет по телевидению и радио Молдавии (СТР) лишил оппозиционный телеканал РТР Молдова лицензии на вещание на территории страны. Об этом сообщается на сайте организации.

В заявлении подчеркивается, что решение было принято в связи с требованием самих учредителей телеканала. Более того, аналогичную просьбу направил телеканал Bravo TV.

«20 декабря 2023 года [компания] TV-Comunicatii Grup уведомила совет о прекращении вещания службы РТР Молдова, а 21 декабря 2023 года о том же сообщила Bravo TV», — говорится в публикации.

Также в сообщении уточняется, что в декабре 2022 года действие лицензии телеканала РТР Молдова было приостановлено. После этого телеканал получил семь публичных предупреждений и 18 штрафов на сумму около $10,3 тыс. из-за нарушения местного законодательства.

В совете пояснили, что санкции касались отсутствия в эфире РТР Молдова местных программ. Кроме того, по мнению представителей властей, руководство телеканала распространяло неправильную информацию о тех или иных событиях.

Bravo TV, в свою очередь, пришлось выплатить более 10 штрафов на общую сумму около восьми тысяч долларов. Телеканал попал под санкции за отсутствие местных передач и необоснованный отказ от вещания.

Ранее на территории Латвии ограничили доступ к сайтам, связанным с российской компанией «Яндекс».

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