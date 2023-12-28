Пожилую учительницу сбила электричка под Самарой

В Самарской области электричка сбила школьную учительницу. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел 28 декабря в селе Старая Рачейка. 70-летняя местная жительница переходила железнодорожные пути, идущие сквозь поселок, и угодила под электропоезд.

Пенсионерка получила открытый перелом ноги и ушибы внутренних органов и была немедленно госпитализирована в ближайшую больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проверку по делу начали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Ленинградской области молодой человек опаздывал на учебу и получил травмы, попытавшись перебежать пути перед поездом.