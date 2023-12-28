Тревогу объявили в международном аэропорту Астаны из-за шутки мужчины

В международном аэропорту Астаны объявили тревогу, к пассажирам обратились с просьбой соблюдать правила авиационной безопасности. Об этом сообщает «Sputnik.Казахстан» со ссылкой на официальный аккаунт аэропорта.

«Просим пассажиров бережно относиться к своим личным вещам, <…> строго соблюдать правила авиационной безопасности», — уточнили в сообщении.

Также обратили особое внимание на запрет оставлять детей и подростков без присмотра.

Позже выяснилось, что причиной тревоги стала шутка мужчины, который заявил, что у него якобы есть оружие. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта.

В воздушной гавани отметили, что 44-летний пассажир, который собирался вылететь из Астаны в Алматы рейсом KS954, на стойке регистрации заявил, что у него в ручной клади имеется оружие и наркотики.

Сотрудники аэропорта оцепили место, срочно оповестили службу госохраны, Комитет национальной безопасности и Антитеррористический центр. Мужчине грозит штраф в размере более 17 млн тенге ($37 тыс.) или лишение свободы на срок до 5 лет по статье о ложном сообщении об акте терроризма.

Ранее в Росавиации сообщили об успешном приземлении самолетов, перенаправленных из Махачкалы.