В Дагестане местные жители остались без света из-за непогоды

В Дагестане более 100 тысяч человек остались без электроснабжения из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго России.

«В Дагестане из-за сильного ветра (до 25 м/c), нарушившего энергоснабжение, обесточены свыше 102 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что последствия разгула стихии ликвидируют 48 бригад, состоящих из 146 человек и 52 единиц специальной техники.

Работы по восстановлению электричества продолжаются и в других регионах страны. Число отключенных от снабжения жителей Донецкой народной республики (ДНР) сократилось до 7,6 тысячи человек, Луганской народной республики (ЛНР) — до 9,0 тысячи человек.

До этого портал The Sacramento Bee писал, что дикая индейка спровоцировала отключение электроэнергии в городе Сакраменто (штат Калифорния, США) в канун Рождества. Местной энергетической компании удалось быстро решить проблему, и у местных жителей было электричество на Рождество. Отмечается, что дикая птица попала в провода.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.