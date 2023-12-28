В Ленобласти пьяный водитель протаранил шесть автомобилей

В Ленобласти произошла массовая авария с участием «Газели». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел во Всеволожске. Водитель «Газели» протаранил шесть автомобилей. Находившиеся на месте пешеходы смогли уйти с дороги, поэтому они не пострадали.

По словам очевидцев, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Он не хотел покидать транспортное средство, но люди потребовали, чтобы он вышел. Присутствовавшие на месте заметили сильный запах спиртного в салоне.

По предварительной информации, никто не пострадал. Машинам необходим серьезный ремонт.

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