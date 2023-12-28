Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти пьяный водитель протаранил шесть автомобилей

Во Всеволожске «Газель» протаранила шесть машин

close
100%
Mash на Мойке' class="item-image" >
Телеграм-канал Mash на Мойке

В Ленобласти произошла массовая авария с участием «Газели». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел во Всеволожске. Водитель «Газели» протаранил шесть автомобилей. Находившиеся на месте пешеходы смогли уйти с дороги, поэтому они не пострадали.

По словам очевидцев, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Он не хотел покидать транспортное средство, но люди потребовали, чтобы он вышел. Присутствовавшие на месте заметили сильный запах спиртного в салоне.

По предварительной информации, никто не пострадал. Машинам необходим серьезный ремонт.

Ранее в Иркутской области отец и сын сломали нос сотруднику ДПС за арест авто.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами