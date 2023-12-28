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«Роснефть» презентовала квест для автотуристов на выставке «Россия»

В Подмосковье запустили квест для автопутешественников

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Shutterstock/FOTODOM

В павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» презентовали квест для автопутешественников «Дорога зимних открытий», сообщает пресс-служба нефтяной компании.

Маршрут квеста проходит через АЗС «Роснефти» по культурным объектам Коломны и Зарайска.

Участники квеста смогут получить призы. Для участия автолюбителям необходимо получить брошюру «Карта сокровищ» в приложении «Роснефти» и собирать наклейки, посещая достопримечательности. Квест продлится с 29 декабря по 29 февраля.

Квест создан с целью популяризации внутреннего автотуризма.

Международная выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля 2024 года.

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