Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Латвия намерена выселить более 1,2 тысячи россиян

lsm.lv: Латвия намерена выселить из страны более 1,2 тысячи нелегалов из России

close
100%
Global Look Press

Латвия намерена принудительно выселить из страны более 1,2 тысяч граждан России, якобы не урегулировавших свой правовой статус. Об этом сообщил lsm.lv.

По данным гостелерадио, до 30 ноября — окончательно даты, установленной правительством, 1213 человек не предоставили документы на получение какого-либо вида на жительство в Латвии. В связи с этим, указанным лицам необходимо покинуть республику, говорится в сообщении.

Однако управление по делам гражданства и миграции располагает данными о том, что 904 человека из этой категории пересекли границу Латвии, то есть покинули страну.

На прошлой неделе издание Delfi со ссылкой на жителя Риги Анжея Дмуховского сообщила, что в почтовых отделениях Латвии начали вскрывать и читать письма, направленные адресатом России и Белоруссии. По словам мужчины, это подтверждала наклейка на конверте.

Ранее сообщалось, что Россия ответит на захват спецслужбами Латвии «Дома Москвы» в Риге.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами