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В Якутии два человека получили травмы при стрельбе на стройке

В Якутии мигранты открыли стрельбу на стройке

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Depositphotos

В Якутске во время конфликта на стройке произошла стрельба. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в строящемся здании по Вилюйскому тракту. Ссора рабочих переросла в стрельбу, во время которой пострадали два человека. О характере их травм и том, насколько серьезными были повреждения, не сообщается.

Один из очевидцев вызвал правоохранителей, которые оперативно прибыли на место. На данный момент полиция устанавливает личности злоумышленников и выясняет все обстоятельства произошедшего. Известно, что на стройке трудились мигранты из стран ближнего зарубежья.

Ранее в Челябинске неизвестный открыл стрельбу по окну маршрутки, за которым находились дети.

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