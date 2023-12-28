В Якутии два человека получили травмы при стрельбе на стройке

В Якутске во время конфликта на стройке произошла стрельба. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в строящемся здании по Вилюйскому тракту. Ссора рабочих переросла в стрельбу, во время которой пострадали два человека. О характере их травм и том, насколько серьезными были повреждения, не сообщается.

Один из очевидцев вызвал правоохранителей, которые оперативно прибыли на место. На данный момент полиция устанавливает личности злоумышленников и выясняет все обстоятельства произошедшего. Известно, что на стройке трудились мигранты из стран ближнего зарубежья.

Ранее в Челябинске неизвестный открыл стрельбу по окну маршрутки, за которым находились дети.