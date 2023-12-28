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Дрон ВСУ атаковал село в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: дрон-камикадзе атаковал село Мокрая Орловка

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Shutterstock

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Мокрая Орловка в Грайворонском районе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, беспилотник сбросил взрывное устройство, в результате чего мирный житель получил осколочные ранения. В этот момент пострадавший находился на улице.

Как уточнил чиновник, у мужчины множественные осколочные ранения головы, живота и нижних конечностей.

«Бригадой скорой помощи он доставляется во вторую городскую больницу города Белгорода», — написал он.

Гладков также сообщил, что в результате взрыва повреждения получил частный жилой дом — выбиты окна и посечены фасад и забор. Кроме того, повреждена хозяйственная постройка.

26 декабря в этом регионе несколько сел попали под обстрел ВСУ. Они расположены в Грайворонском городском округе. Гладков обратил внимание, что в селе Дроновка осколки снаряда повредили крышу домовладения. В населенном пункте Рождественка повреждения получила ЛЭП и два частных дома.

Ранее дрон ВСУ сбросил бомбу на административное здание белгородского поселка Борисовка.

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