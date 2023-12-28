Юрист назвал максимальное наказание, которое может грозить Ивлеевой

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева может избежать уголовной ответственности, если полностью рассчитается с Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом в эфире «Радио 1» заявил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

«Если Ивлеева добровольно погасит сумму недоимки, то все ограничится налоговой ответственностью. Сама сумма неуплаченных налогов + 20% штраф + пени за просрочку. Если она уплачивать не будет добровольно эти суммы, то в связи с тем, что это особо крупный ущерб, может быть возбуждено уголовное дело по 198 статье уклонения физлица от уплаты налогов», — пояснил Соловьев.

Он добавил, что максимальное наказание по указанной статье — до трех лет лишения свободы. При этом, по его словам, к ней есть примечание, согласно которому, лицо, добровольно уплатившее сокрытые налоги, освобождается от уголовной ответственности.

27 декабря стало известно, что в офисах Насти Ивлеевой прошли обыски. Телеведущую проверяют на уклонение от уплаты налогов.

Как отмечает Mash, долг Ивлеевой предварительно составляет 137 млн рублей.

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