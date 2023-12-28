Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Гидрометцентре назвали число погодных рекордов, побитых в РФ в 2023 году

Вильфанд: в 2023 году в РФ зафиксировали более 1000 метеорологических рекордов

close
100%
Илья Наймушин/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в 2023 году на территории страны было зафиксировано более 1000 погодных рекордов. Его слова передает ТАСС.

Как отметил специалист, речь идет о 1043 суточных рекордах в разных регионах государства. При этом большинство из них оказались связаны с аномально теплой погодой, подчеркнул он.

«Было 840 рекордов максимальной температуры, 139 — минимальной температуры, и 83 [рекорда] по количеству осадков», — пояснил Вильфанд, выступая на пресс-конференции в Москве.

Он добавил, что в текущем году метеорологи также зафиксировали достаточно большое число месячных погодных рекордов. В качестве примера специалист привел температурный режим в столице в сентябре, назвав его «фантастическим» и «самым теплым».

28 декабря Гидрометцентр РФ предупредил о резком похолодании на территории Центрального федерального округа (ЦФО) в новогоднюю ночь. В частности, по информации метеорологов, в Москве и области температура воздуха может опуститься до -23°C.

Ранее синоптики рассказали, жителей каких городов ожидает самая теплая и самая холодная погода в новогоднюю ночь.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами