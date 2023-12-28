Москвичам рассказали, где можно отправить письмо Деду Морозу

Жители Москвы могут воспользоваться десятками новогодних почтовых ящиков, чтобы отправить письмо Деду Морозу. Об этом сообщает kp.ru.

«Деду Морозу можно отправить письмо, открытку, бандероль или посылку. Чтобы отправление пришло вовремя, важно правильно заполнить адрес: в правом нижнем углу напишите почтовый индекс и адрес Деда Мороза, а в левом — ваш адрес с индексом, если хотите получить ответ. И обязательно наклеить марку», — посоветовали в Почте России.

Так, ящики для писем расположены в двух почтовых отделениях Москвы, расположенных по адресам Мясницкая улица, д. 26А и Никольская 7-9. Кроме того, отправить письмо можно из Парка Горького в павильонах проката №1 и 4, сада имени Н. Э. Баумана, сада «Эрмитаж», зоны отдыха «Красногвардейские пруды» и в других парковых зонах в девяти округах столицы. Специальные ящики также появились на 24 станциях метро — на стойках «Живое общение» и в сувенирных магазинах, в том числе, на станциях «Черкизовская», «Площадь революции», «Александровский сад» и других.

Также отправить письмо можно в терминалах «Аэроэкспресса» на Белорусском и Павелецком вокзалах, в аэропорту «Шереметьево», в Центральном детском магазине на Лубянке и в туристических инфоцентрах Москвы на Тверской площади, в парке «Зарядье», на Северном и Южном речных вокзалах, а также в мобильном инфоцентре на Манежной площади.

«Если на конверте не указан точный адрес Деда Мороза, то письмо отправится главному волшебнику в Великий Устюг», — предупредили в пресс-службе Почты России.

Исследование сервиса «Авито Услуги», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что Дед Мороз придет в гости к почти половине российских семей, об этом заявили 41% опрошенных россиян. При этом больше чем в половине случаев (24% из 41%) роль Деда Мороза сыграет кто-то из семьи, а в остальных (17% из 41%) воспользуются услугами аниматора.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов написал письмо Деду Морозу.