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Женщина подала в суд на стоматолога, который пытался вылечить 28 зубов за один раз

В США женщина подала в суд на стоматолога после пяти часов непрерывного лечения

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Жительница Миннесоты (США) Кэтлин Уилсон подала в суд на стоматолога Кевина Моллдрема, который предпринял неудачную попытку вылечить 28 зубов за один визит. Об этом сообщает The Independent.

За пять часов, проведенных в кресле, пациентке установили восемь коронок, 20 пломб, очистили четыре корневых канала. Доктор дважды вводил Уилсон анестезию, чтобы снизить боль. После американка обращалась к другому стоматологу, который исправлял ошибки предыдущего.

Как рассказал независимый эксперт, у женщины действительно были проблемы с большей частью зубов, но ситуация не требовала марафона, который устроил Моллдрем.

«Кэти нуждалась во вдумчивом и неспешном подходе, а не в попытке за один прием забить дырку в каждом зубе», — отметил эксперт.

Американка подала иск к врачу, обвиняя его в халатности и требуя компенсации в 50 тыс. долларов (4,6 млн руб.).

Ранее петербуржец резал колбасу и попал в реанимацию.

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