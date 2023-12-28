Два пьяных египтянина избили и ограбили прохожего в Перми

В Свердловском районе Перми полицейские задержали двух граждан Египта, которые ограбили и избили бутылкой случайного прохожего. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона в Telegram-канале.

Инцидент произошел ночью во дворах жилых домов в Перми и попал на записи камер видеонаблюдения, двое молодых людей заметили в одном из торговых центров мужчину, они преследовали его и напали в пустом дворе.

Прохожего несколько раз ударили бутылкой по голове и телу, после чего похитили рюкзак, в котором находились ноутбук и другие гаджеты, и скрылись. Пострадавший обратился за медицинской помощью и в правоохранительные органы.

Спустя несколько часов полицейским удалось задержать подозреваемых в совершении ограбления, ими оказались студенты одного из пермских вузов 2001 и 2002 годов рождения, граждане Египта.

Задержанные признались, что в момент нападения были пьяны. Возбуждено уголовное дело о разбое, следователи проверяют иностранцев на причастность к совершению аналогичных преступлений.

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