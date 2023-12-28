Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, как справиться с трещинами на губах зимой

Врач Малкина: регулярное увлажнение губ поможет избавиться от трещин зимой

close
100%
pexels.com

Появление трещин на губах является одной из самых распространенных проблем в зимний период. О том, как избавиться от них, Life рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог, врач-миколог Кристина Малкина.

«Первое и самое важное правило — регулярное увлажнение губ. Используйте бальзамы для губ или гигиеническую помаду. Они помогают увлажнять и защищать губы от внешних воздействий. Выбирайте бальзамы и помады на основе натуральных ингредиентов, таких как масло ши или кокосовое масло, с добавлением пантенола и витаминов в составе (А, Е, С), так как все эти компоненты способствуют лучшему заживлению», — посоветовала эксперт.

Кроме того, она рекомендует пользоваться помадой перед выходом на улицу, по возвращении домой и после каждого приема пищи. При этом врач призывает избавиться от привычки облизывать губы на морозе. По ее словам, влажные грубы еще больше подвергаются сухости, особенно на ветру. Поэтому в ветренную погоду лучше прикрывать рот шарфом или воротником куртки

«Важен и домашний уход за такой нежной кожей. Используйте мягкие пилинги и скрабы для губ, чтобы удалить омертвевшие клетки и улучшить кровообращение. Также можно делать маски из меда или оливкового масла, которые помогут увлажнить и смягчить губы», — добавила Малкина.

Она также советует правильно питаться и отказаться от вредных привычек.

Невролог Екатерина Демьяновская, кандидат медицинских наук, врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» до этого рассказала «Газете.Ru», что привычка кусать щеки и губы может быть опасно, потому что она приводит к появлению повреждений на слизистой оболочке полости рта. Они могут стать входными воротами для вирусов и бактерий — возбудителей инфекционных заболеваний.

Ранее врачи развеяли миф о витамине для кожи и волос.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами