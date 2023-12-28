В Госдуме поддержали идею Путина о популяризации профессии педагога

Работа по популяризации темы наставничества и популяризации профессии педагога должна быть продолжена, считает председатель комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

«Отношение к профессии педагога уже начало меняться в лучшую сторону. Мы видим, что в 2023 году поступающих в педагогические вузы людей стало заметно больше», — сказал Метелев.

Также он отметил, что президент России Владимир Путин во время заседания Госсовета по вопросу повышения роли и престижа педагога и наставника поддержал необходимость создания единой системы оплаты труда для педагогов.

«Тема оплаты труда педагогов остается болезненной. В регионах наблюдается серьезная дифференциация, несмотря на то что люди преподают одни и те же предметы. Владимир Путин поддержал необходимость анализа причин и выхода в 2024 году на единую систему оплаты труда для педагогов», — сказал Метелев.

По его словам, одной из важных вещей в теме педагогов и наставничества является идея привлечения наставников и бойцов СВО к работе с детьми и молодежью.

«Пример наставников и бойцов СВО заразителен. Путин поддержал решение о широком привлечении наставников, имеющих достижения, а также бойцов СВО к широкой работе с детьми и молодежью. Будет очень полезно, если такие наставники будут представлены в сфере образования и воспитания, чтобы молодые люди могли с ними взаимодействовать, принимать их опыт и развиваться вместе с ними», — отметил Метелев.

Кроме того, Метелев отметил важность проведения заседаний о роли педагога и наставника.

«Само внимание президента и руководства регионов к этой теме крайне важно, потому что по итогам Госсовета главы регионов понимают, на чем фокусироваться в своей работе по развитию наставничества и поддержки педагогов. Президент довольно четко обозначил необходимость аккуратного регулирования темы наставничества, чтобы не совершить ошибок. Подход к законодательному регулированию должен быть максимально бережный», — отметил Метелев.

Также он подчеркнул, что Владимир Путин поддержал законопроект о внесении изменений в трудовое законодательство, чтобы сделать выплаты за наставничество отдельной категорией.

Напомним, 27 декабря президент России Владимир Путин провел заседание Госсовета по вопросу повышения роли и престижа педагога и наставника.