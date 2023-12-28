Линии газо- и электроснабжения повреждены в Белгородской области в результате обстрела ВСУ

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал населенный пункт Дроновка Грайворонского городского округа в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В результате инцидента никто не пострадал.

«Осколками снарядов повреждены линии газо- и электроснабжения», — отметил он.

По словам губернатора Белгородской области, оперативные и аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.

До этого Вячеслав Гладков заявлял, что в школах Белгородской области появятся специализированные классы, где учащиеся будут изучать беспилотные летательные аппараты.

26 декабря Вячеслав Гладков сообщал, что сразу несколько населенных пунктов в приграничном Грайворонском округе попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что снаряд ВСУ повредил школу в Донецке.