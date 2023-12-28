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Россиянам рассказали, сколько целей нужно ставить на 2024 год

Бизнес-тренер Курышкин: в 2024 году лучше сконцентрироваться на двух-трех целях

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Shutterstock

Для достижения наилучших результатов лучше всего сконцентрироваться на двух-трех целях в будущем году. Об этом в интервью РИАМО сообщил бизнес-тренер специализированного центра занятости «Моя карьера» Павел Курышкин. Он также посоветовал нарисовать на листе бумаги круг для лучшего понимания расстановки приоритетов.

«Разделите круг на секторы. Это может быть: карьера, семья и друзья, здоровье, развлечения и отдых, деньги и т. д. Нарисуйте шкалы на каждой линии разделяющего сектора от 1 до 5. В порядке приоритета, где 1 — минимум, а 5 — наиболее важный», — рассказал Курышкин.

Затем он посоветовал определить, какую сферу жизни необходимо менять в первую очередь, и отметить ее на схеме.

До этого Курышкин порекомендовал ставить цели на будущий год в конкретных величинах, например в рублях, метрах, килограммах, уровнях и так далее. Также, по его словам, важно спросить себя: «Действительно ли это именно то, чего я хочу?» Может, это чужие желания, навязанные окружением».

Ранее россиян призвали не переживать из-за недостигнутых целей в 2024 году.

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