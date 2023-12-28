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В Мостуризме назвали прирост туристов в Москве за девять месяцев

Мостуризм: прирост туристов в Москве за девять месяцев составил 25 процентов

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Алексей Майшев/РИА Новости

Председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов на презентации Национального туристического портала Russia.travel заявил, что за девять месяцев 2023 года прирост туристов в Москве составил 25%. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас практически рекордные показатели по внутреннему туризму <...> У нас активно растет въездной туризм, и опережающий рост стран Азиатско-Тихоокеанского региона, стран Ближнего Востока, наиболее платежеспособное сейчас население едет в Россию и едет через московский транспортный хаб», — поделился Козлов.

До этого «Коммерсантъ» писал, что министерство экономического развития России разработало концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года по поручению президента Владимира Путина.

Представители туриндустрии поддержали инициативу, назвав ключевым направлением развитие кемпингов. Минэкономики также указало на необходимость резкого расширения рынка проката автодомов.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.

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