Бизнес-тренер рассказал, как правильно ставить цели на 2024 год

Цели на будущий год необходимо ставить в конкретных величинах, например в рублях, метрах, килограммах, уровнях и так далее. Такой совет в интервью РИАМО дал бизнес-тренер специализированного центра занятости «Моя карьера» Павел Курышкин. После того, как планы намечены, эксперт рекомендовал зафиксировать их на листе бумаги.

«Например, если речь идет о развитии карьеры и росте в должности, то правильная формулировка выглядит так: «К апрелю 2024 года хочу стать начальником отдела по антикризисным коммуникациям с доходом от 200 тыс. рублей в месяц», — пояснил Курышкин.

Он также посоветовал спросить себя: «Действительно ли это именно то, чего я хочу?» Может, это чужие желания, навязанные окружением».

По словам эксперта, каждый месяц необходимо проводить анализ шагов и действовать в соответствии со сложившимися обстоятельствами. Важно верить в себя и позволять себе делать ошибки, подчеркнул он.

Ранее кандидат психологических наук Елена Лаврова отмечала, что при подведении итогов года самое важное — поблагодарить себя за сделанное. По ее словам, даже если в уходящем году получилось не все запланированное, не стоит себя за это ругать.