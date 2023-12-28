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Синоптик рассказал, какие города встретят самый холодный и самый теплый Новый год

Синоптик Шувалов: погода 31 декабря будет варьироваться от –47 до +15 градусов

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Россиян ждет разная погода в Новый год. Температура воздуха в целом по стране будет варьироваться от 47 градусов мороза до 15 градусов тепла, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН.

Самый теплый Новый год, по прогнозу Шувалова, встретят жители Сочи — днем температура воздуха в этом городе поднимется до 10-15 градусов тепла.

«Самый холодный Новый год ждет Якутск (42-47 градусов ниже нуля), это если не брать совсем мелкие поселки», — добавил синоптик.

Напомним, также он рассказал, что в январские каникулы погода в Москве будет с резкими перепадами. Ожидается, что примерно 3-4 дня в столице и области будут держаться морозы до 20 градусов ниже нуля.

Специалисты центра погоды «Фобос» ранее предупредили россиян об аномальной погоде в Новый год.

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