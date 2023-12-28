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Австрию уличили в росте газовой зависимости от РФ вопреки прогнозам

eXXpress: Австрия купила у России около 90% от всего импортируемого топлива

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Depositphotos

Австрия, вопреки ожиданиям, только наращивает зависимость от российского газа. Об этом сообщает австрийское издание eXXpress.

В октябре страна приобрела у России около 90% от всего импортируемого объема топлива, говорится в статье.

Там также указано, что Вена так и не смогла создать условия для снижения зависимости от Москвы, при этом цена бытового газа для потребителей остается очень высокой.

Причина этого, как пишет издание, — решение Австрии создать резерв топлива летом 2022 года. Страна закупилась газом на пике его стоимости, не дожидаясь спада спекулятивного ажиотажа, объясняют авторы статьи.

В третьем квартале 2023 года Австрийская OMV закупила у «Газпрома» в два раза больше газа, чем годом ранее.

В октябре сообщалось, что нефтегазовый концерн OMV, несмотря на продолжение получения от «Газпрома» сверхобъемов природного газа, ищет меры по диверсификации поставок.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц обвинил Россию в росте цен на газ в странах Европы.

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