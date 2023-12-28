Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На январские каникулы москвичам пообещали 20-градусные морозы

Синоптик Шувалов: в новогодние каникулы в Москве морозы дойдут до 20 градусов

close
100%
Валерий Мельников/РИА «Новости»

В новогодние каникулы в Москве погода будет переменчивой, с резкими перепадами. Ожидается, что как минимум в течение трех дней морозы достигнут 20 градусов. Такой прогноз руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов озвучил в интервью НСН.

«Ситуация крайне интересная, потому что модели прогноза погоды последнюю неделю очень сильно меняют свои прогнозы в хвостовой части — для периода от семи до десяти суток. То это очень тепло, то это очень холодно. Поэтому сказать со всей определенностью, какая будет погода на январских каникулах, нельзя», — заявил Шувалов.

При этом он подчеркнул, что Москве и Подмосковью предстоят 3-4 очень морозных дня, так как придет накопившейся на северо-востоке холод.

30 и 31 декабря в столичном регионе будет до +1 градуса, а через два дня начнет холодать, после чего температура воздуха резко опустится до 20 градусов, рассказал Шувалов.

Напомним, в новогоднюю ночь россиян ожидает аномально теплая погода. В целом в этом зимнем сезоне погода отличается нестабильностью из-за влияния циклонов, от чего похолодание сменяет оттепель.

Ранее жителей Урала и Сибири предупредили об экстремально теплой погоде.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами