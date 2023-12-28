На январские каникулы москвичам пообещали 20-градусные морозы

В новогодние каникулы в Москве погода будет переменчивой, с резкими перепадами. Ожидается, что как минимум в течение трех дней морозы достигнут 20 градусов. Такой прогноз руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов озвучил в интервью НСН.

«Ситуация крайне интересная, потому что модели прогноза погоды последнюю неделю очень сильно меняют свои прогнозы в хвостовой части — для периода от семи до десяти суток. То это очень тепло, то это очень холодно. Поэтому сказать со всей определенностью, какая будет погода на январских каникулах, нельзя», — заявил Шувалов.

При этом он подчеркнул, что Москве и Подмосковью предстоят 3-4 очень морозных дня, так как придет накопившейся на северо-востоке холод.

30 и 31 декабря в столичном регионе будет до +1 градуса, а через два дня начнет холодать, после чего температура воздуха резко опустится до 20 градусов, рассказал Шувалов.

Напомним, в новогоднюю ночь россиян ожидает аномально теплая погода. В целом в этом зимнем сезоне погода отличается нестабильностью из-за влияния циклонов, от чего похолодание сменяет оттепель.

Ранее жителей Урала и Сибири предупредили об экстремально теплой погоде.