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КТК возобновил прокачку и отгрузку нефти после остановки из-за непогоды

Нефтяной терминал КТК возобновил прокачку и отгрузку нефти после остановки

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Brendan McDermid/Reuters

Каспийский трубопроводный консорциум 22 декабря остановил перевалку нефти на морском терминале из-за непогоды и прокачку по трубопроводу Тенгиз-Новороссийск. Производственные процессы уже возобновили, сообщили в пресс-службе КТК.

В компании уточнили, что перевалку нефти пришлось остановить из-за сильного ветра и шторма. Танкер направили в районы ожидания. Причиной паузы в транспортировке по нефтепроводу Тенгиз-Новороссийск стало затоваривание мощностей для хранения сырья.
 
После улучшения погодных условий перевалку нефти на танкеры восстановили, уже отгружено 218 тыс. тонн.
 
«<…> в настоящее время нефтепроводная система КТК работает в штатном режиме», — заключили в сообщении.

В августе в грузовом терминале новороссийского порта произошел пожар. Но возгорание не повлияло на работу нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

Ранее на Западе рассказали, как Россия обходит потолок цен на нефть.

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