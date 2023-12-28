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Шойгу исполнит мечту 15-летней москвички познакомиться с пилотажной группой

Шойгу на акции «Елка желаний» обещал познакомить девочку с пилотажной группой

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» познакомит девочку из Москвы с пилотажной группой. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Ну, это большие желания: Александра, 15 лет, из Москвы мечтает познакомиться с пилотажным группами», — сказал глава ведомства, сняв открытку с елки.

Министр отметил, что постарается познакомить и показать. Он также уточнил, что девочка хочет принять участие в параде на Красной площади в составе армейской коробки. По словам Шойгу, для этого Александре необходимо вступить в ряды юнармейцев.

В сообщении ведомства обратили внимание, что в акции также принимают участие заместители министра обороны, главнокомандующие, руководители центральных органов военного управления.

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